Sérgio Conceição só repetiu o onze cinco vezes em 2022/23

A temporada portista tem sido marcada por uma onda de lesões pouco habitual desde que Sérgio Conceição assumiu o comando técnico da equipa em 2017/18, situação que, aliada aos castigos disciplinares e à gestão física de vários atletas, ajuda a explicar o facto de o treinador só ter repetido o mesmo onze em cinco ocasiões desde o início da época.

Depois do triunfo na Supertaça e na Taça da Liga, o F. C. Porto continua na luta pela conquista do campeonato, está nos oitavos de final da Liga dos Campeões e nas meias da Taça de Portugal. O calendário volta, portanto, a apertar e entre a vitória em Chaves e o duelo, da próxima sexta-feira, com o Estoril, há uma certeza: Conceição não vai poder apresentar o onze que escolheu em Trás-os-Montes, já que Iván Marcano completou uma série de cartões amarelos e terá de cumprir castigo disciplinar, com Fábio Cardoso e David Carmo a postos para ocuparem a vaga do central espanhol.

É provável, aliás, que o treinador faça outras mudanças na equipa inicial, já que de hoje a uma semana os dragões recebem o Inter de Milão, na segunda mão dos oitavos da Champions, e a gestão física pode ter um papel importante na tentativa de dar a volta à derrota (1-0) sofrida em Itália.