Sérgio Conceição sobre Maradona: "Serás para sempre el pibe"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, teve quarta-feira um importante desafio para a Liga dos Campeões, em Marselha, mas esta quinta-feira usou as redes sociais para lamentar a morte de Diego Maradona.

"Não é comum poder conviver com ídolos e lendas. Tive a sorte de conhecer um dos maiores símbolos do 'nosso' futebol. Serás para sempre el pibe, um monstro sagrado desta paixão que nos move. Hasta siempre Diego!", escreveu o técnico azul e branco numa publicação nas redes sociais.

A mensagem é acompanhada por duas fotografias de Conceição e do astro argentino num momento de descontração.