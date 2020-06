Sérgio Conceição sobre retoma do campeonato: "Temos muita fome"

Arnaldo Martins Hoje às 14:07 Facebook

O treinador do F. C. Porto fez esta terça-feira a antevisão do jogo com o Famalicão, que se realiza esta quarta-feira e que marca a retoma da I Liga após a paragem devido à pandemia da covid-19.

Sérgio Conceição afirmou esta terça-feira em conferência de imprensa que os dragões nunca estiveram durante a paragem do campeonato. "Nunca paramos, estivemos sempre a trabalhar, em casa também, é verdade, mas sempre focados. Estamos preparados. Parabéns aos jogadores que fizeram um trabalho fabuloso".

Questionado sobre a ausência de Nakajima dos treinos há duas semanas, o treinador não se adiantou muito. "A Direção tratará da melhor forma a ausência dele. Se me perguntar se gostava de ter toda a gente disponível, obviamente que sim". Quanto ao adversário desta terça-feira, o Famalicão, Conceição elogia o clube dizendo que são a "sensação do campeonato". "Tem jogadores com qualidade técnica, não acredito que mude muito, mas desconheço o plano físico. Há uma envolvência diferente, há todo um mundo novo, e isso deixa-nos desconfiados", acrescenta.

Quanto à ausência de público, o treinador admite a estranheza. "Faltam condimentos. É como uma boa salada sem azeite e vinagre. Não é tão boa. Mas se tivermos fome comemos na mesma. E nós temos muita fome!", disse aos jornalistas. A realização de cinco substituições também não ficou fora do comentário de Sérgio Conceição. "Sou a favor de tudo que privilegie o espetáculo. O jogo hoje tem uma intensidade diferente, mas é preciso ver o timing para a aplicação das regras".