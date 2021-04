Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:15 Facebook

O treinador do F. C. Porto salientou, este domingo, que o jogo com o Nacional foi "difícil" e acredita que a conquista do título nacional ainda é possível.

"Foi um jogo difícil, como esperava. Tivemos uma semana com dois jogos, três contando com o Tondela, muito difíceis, com viagens pelo meio. Vir à Madeira com este clima um bocadinho diferente do Continente... Sabíamos da grande vontade e determinação da equipa do Nacional. Na primeira parte, apesar de termos feito o golo, o Nacional chegou com perigo à nossa baliza e o Marche defendeu um penálti. Se o jogo estivesse empatado ao intervalo, não estranharia. Era preciso fazer mais quando tínhamos a bola. Sofremos mais do que era expectável e nunca tivemos o controlo do jogo. Tivemos duas semanas muito difíceis a nível de fadiga e a nível mental", começou por dizer Sérgio Conceição, sublinhando que acredita na conquista do título.

"É muito importante ganhar os jogos que faltam. Sabíamos de todo o contexto que envolvia o jogo. Estamos precavidos da dificuldade. Temos de olhar para nós, correr atrás do prejuízo e nós acreditamos, acreditamos que é possível. Calendário? É preciso alguma proteção para as equipas. Estou a falar do F. C. Porto como podia falar das equipas que estiveram na Liga Europa. Tem sido extremamente desgastante e nós chegámos à final four da Taça da Liga, às meias-finais da Taça de Portugal, quase às meias-finais da Liga dos Campeões", concluiu.

O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, o Nacional na Madeira, na 27.ª jornada da Liga. Taremi marcou o golo e Marchesín defendeu uma grande penalidade.