Sérgio Conceição: "Somos detentores dos quatro títulos nacionais, é normal que haja azia"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, garantiu que as críticas ao plantel azul e branco só o torna mais forte e garantiu que espera recuperar mais jogadores para o clássico com o F. C. Porto.

"Obviamente que não ficamos alheios ao que se passa e que se diz. Acho que deve ser inédito a equipa que ganhou os últimos quatro títulos nacionais ser tão massacrada por toda a gente. Mas isso, para nós que somos mais experientes e estamos num clube como o F. C. Porto, é exatamente por isso, porque ganhamos. Enquanto disserem mal de nós, é um bom sinal. Mal no sentido dessa pressão que é criada, do ambiente que também se cria à volta das vitórias, das conquistas. Sentimos isso, tentamos abstrair disso, mas não temos de provar nada a ninguém. Temos de fazer o nosso trabalho de forma consciente e tranquila. Não tem de ser uma vitamina, mas é a realidade. Se há azia é porque nós ganhamos. Somos detentores dos quatro títulos nacionais, é normal que haja azia da parte de muita gente", começou por dizer Sérgio Conceição, garantindo que as baixas de alguns jogadores para o clássico não o preocupam.

"É verdade que estão de fora alguns jogadores que têm sido importantes na equipa, mas não nos podemos lamentar disso. Temos de olhar para aqueles que temos e espero, sinceramente, recuperar mais um ou outro jogador para o Académico de Viseu, primeiro, e depois, a seguir falaremos desse tal jogo que vamos ter para o campeonato", acrescentou, comentando um episódio caricato com Grujic, que regressou este domingo, depois de recuperar de uma lesão.

"Tenho de salientar o Grujic, que fez praticamente um treino connosco. Eu disse que seria impossível ele jogar 90 minutos. Mas o resultado estava 1-0, entre isso e agravar um bocadinho a lesão dele, deixei-o estar por ali. O Grujic está ali furioso comigo, mas já passa", concluiu, num tom bem-humorado.

O F. C. Porto venceu, este domingo, no Estádio do Dragão, o Vizela em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga. Pepê e Taremi marcaram os golos. Wendell saiu de maca. Com este triunfo, a equipa azul e branca passou a contabilizar 45 pontos, menos oito do que o líder Benfica, que tem mais um jogo disputado, e mais dois do que o Sporting de Braga, terceiro. Já o Vizela é décimo classificado, com 24 pontos.