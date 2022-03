Sérgio Conceição surpreende com Wendell e Pepê

JN Hoje às 17:16 Facebook

Os dragões vão apresentar-se frente ao Paços de Ferreira com algumas novidades no onze. Zaidu e Fábio Vieira começam o jogo no banco.

A juntar ao previsível regresso de Diogo Costa à baliza, Sérgio Conceição também vai apostar em Wendell e Pepê no onze para defrontar o Paços de Ferreira, este domingo, na 25.ª jornada da Liga.

Os dois jogadores brasileiros remetem para o banco os habituais titulares Zaidu e Fábio Vieira. Em relação à equipa que iniciou o duelo com o Sporting para a Taça de Portugal, destacam-se ainda os regressos de João Mário e Otávio ao onze, relegando Bruno Costa e Grujic para o banco de suplentes.

Depois da vitória do Sporting sobre o Arouca (2-0), os dragões estão obrigados a ganhar na Mata Real para manterem a vantagem de seis pontos para o segundo classificado.

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Wendell, Otávio, Vitinha, Uribe, Pepê, Taremi e Evanilson

Onze do Paços de Ferreira: André Ferreira; Fernando Fonseca, Marco Baixinho, Maracás, Antunes, Luiz Carlos, Matchói, Nuno Santos, Juan Delgado, Lucas Silva e Denilson

João Pinheiro será o árbitro do encontro, que tem início marcado para as 18 horas, no Estádio Capital do Móvel. Bruno Esteves será o videoárbitro.