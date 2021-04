Sérgio Conceição suspenso falha o clássico da Luz e só volta na última jornada

JN Hoje às 18:41 Facebook

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, foi suspenso 21 dias, esta quarta-feira, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da expulsão no final do encontro com o Moreirense, a contar para a 29.ª jornada da Liga, disputado na passada segunda-feira à noite, e não estará no banco no clássico contra o Benfica.

Para além do clássico com as águias na Luz, agendado para 6 de maio, o técnico vai falhar a receção ao Famalicão, nesta sexta-feira, bem como a partida no Dragão com o Farense, a 10 de maio, e a do Rio Ave, a 15 de maio, estando apenas de regresso para a última jornada para o confronto com o Belenenses SAD.

Em Moreira de Cónegos, os dragões empataram a uma bola, numa partida dirigida pelo árbitro Hugo Miguel, de Lisboa, que teve no VAR António Nobre. No final, o treinador portista dirigiu-se à equipa de arbitragem de forma bastante exaltada e acabou por ver o cartão vermelho.

O CD da federação considerou que houve "lesão da honra e da reputação" do árbitro, pois Sérgio Conceição "entrou no terreno de jogo para contestar a equipa de arbitragem e disse: 'És uma vergonha, roubaste-nos o campeonato'".

"Após a exibição do cartão vermelho começou a bater palmas na direção do árbitro e continuou a dizer: "És fraco e má pessoa, roubaste-nos dois campeonatos, escreve tudo, és uma vergonha do c******, és um ladrão, estás sempre a f****-nos'", escreveu Hugo Miguel no relatório do jogo.

É a quarta vez esta temporada que Sérgio Conceição é expulso. A primeira foi a 30 de outubro do ano passado, na derrota com o Paços de Ferreira (3-2), a contar para a sexta jornada; a 7 de fevereiro, na deslocação ao recinto do S. C. Braga (2-2), da 18.ª ronda; e em Portimão, na 24.ª, a 20 de março, que terminou com o triunfo azul e branco, por 2-0.

Também Rui Cerqueira, assessor de comunicação dos azuis e brancos, foi castigado com 30 dias de suspensão, mais 5100 euros, por "lesão da honra e da reputação" do árbitro. "Após o final do jogo entrou no terreno de jogo e dirigiu-se ao árbitro com o intuito de contestar, dizendo: 'Foram doìs penáltis, és uma vergonha'", pode ler-se no relatório do jogo.