Sérgio Conceição suspenso um jogo

O Conselho de Disciplina divulgou, esta terça-feira, o castigo relativo à expulsão do treinador do F. C. Porto no jogo com o Famalicão, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Técnico foi castigado com um jogo de suspensão, que já foi cumprido em Arouca, e uma multa de mais de quatro mil euros.

Já é conhecido o castigo de Sérgio Conceição depois da expulsão do encontro diante do Famalicão, na última semana, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal e que ditou a passagem da equipa azul e branca. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu aplicar um jogo de castigo e uma multa de 4268 euros ao treinador dos dragões, com Manuel Mota, o árbitro do encontro, a justificar a advertência a Conceição com o facto de este ter "invadido na área técnica" do Famalicão aquando dos festejos do 2-2, assinado por Otávio.

Já o treinador portista vincou que nada fez de mal. "Eu fui expulso por festejar o golo. Aquilo que vem no relatório não é verdade. Eu só invadi a área técnica depois de ser expulso, há imagens disso", garantiu Conceição antes do encontro com o Arouca.