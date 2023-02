Sérgio Conceição suspenso um jogo pela expulsão no Marítimo-F. C. Porto

JN Hoje às 19:07 Facebook

Treinador do F. C. Porto cumpre castigo na partida de domingo com o Vizela. Adjunto Vítor Bruno também sancionado com um jogo.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou Sérgio Conceição com um jogo de suspensão e multa de 4080 euros, na sequência da expulsão do treinador do F. C. Porto no jogo de quarta-feira com o Marítimo, no Funchal.

O técnico portista foi castigado por "protestos à arbitragem" e vai, assim, ficar fora do banco dos dragões no jogo de domingo com o Vizela, tal como já aconteceu na presente época nos duelos com o Boavista e o Santa Clara. Nessas ocasiões, Conceição cumpriu castigo por ter sido expulso no clássico com o Benfica e na partida da Taça de Portugal com o Mafra.

"Após a amostragem do cartão amarelo, dirigiu-se a mim dizendo 'és fraco'", escreveu o árbitro Fábio Veríssimo, no relatório do jogo, cujo excerto faz parte do mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF.

De acordo com o regulamento disciplinar, um jogo de castigo é o mínimo e o máximo para situações destas, ou seja, para expulsões motivadas por protestos com a equipa de arbitragem. Se fosse outro tipo de infração, como injúrias, o castigo poderia ser maior.

Igualmente expulso na Madeira, o adjunto portista Vítor Bruno também foi castigado com um jogo e irá pagar uma multa de 2040 euros. Expulso ainda antes do técnico principal, Vítor Bruno viu o vermelho por, de acordo com o relatório de Fábio Veríssimo, ter protestado uma decisão do árbitro dizendo: "Isto é uma vergonha! Tens que dar amarelo, car****"

Na receção ao Vizela, a equipa portista deverá ser orientada no banco por Siranama Dembelé, outro dos adjuntos na equipa técnica liderada por Sérgio Conceição.