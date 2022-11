Sérgio Conceição: "Taça da Liga não está amaldiçoada"

Sérgio Conceição ficou agradado com a possibilidade de disputar a prova durante o Mundial. Quer os jogadores motivados no jogo com o Mafra e pediu para os adeptos aderirem.

Em plena paragem do campeonato por causa do Mundial, a equipa portista estreia-se esta sexta-feira na Taça da Liga, diante do Mafra, e Sérgio Conceição assumiu a satisfação por poder ter o plantel em competição, mesmo numa prova habitualmente secundária nas prioridades dos dragões.

"Dou os parabéns à Liga por conseguir que esta prova se dispute neste período. É preciso coragem. Quero os jogadores motivados e peço aos adeptos para aparecerem no estádio, apesar da hora tardia. É importante começar bem esta competição. É um título que podemos conquistar em breve", afirmou o técnico, negando a ideia de que o F. C. Porto não investe na Taça da Liga: "Desde que cheguei, com exceção da época passada, tivemos sempre boas prestações. Fomos a duas finais, uma com o Sporting, que perdemos nos penáltis depois de termos sofrido o empate nos descontos, e outra com o Braga, com um golo mesmo a acabar".