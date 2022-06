Sérgio Conceição tem na pele o troféu de campeão

JN Hoje às 15:23, atualizado às 16:17 Facebook

Treinador dos dragões mostra fotografia com a tatuagem da taça

De férias com a família, Conceição publicou na rede social Instagram uma fotografia em que mostra a boa forma física que o tem caracterizado nos últimos anos, e com um pormenor que salta à vista.

No ombro esquerdo, o técnico portista tem uma tatuagem do troféu de campeão nacional, embora aparentemente a imagem seja acompanhada do número 28. Assim sendo, Conceição gravou na pele o título ganho em 2018, o primeiro que conquistou como treinador do F. C. Porto. Em 2020 e este ano já lhe juntou o segundo e o terceiro da conta pessoal como técnico, o 29.º e o 30.º do clube azul e branco.

Sérgio Conceição desfruta do bom tempo antes do regresso ao trabalho, no Olival Foto: Instagram

Orgulhoso pelo talento do filho mais novo

O treinador do F. C. Porto partilhou também um vídeo do filho mais novo, José, de sete anos, a dar toques na bola a par com o irmão Francisco. Sérgio Conceição mostrou-se orgulhoso por confirmar que o talento está nos genes.

Indiferente ao que se diz sobre os negócios das transferência, Sérgio Conceição desfruta em pleno do defeso, companhia da mulher, Liliana, e de todos os filhos, na ilha Zaquintos, na Grécia.

Num mais belos destinos do Mar Jónico, mesmo sempre pressões externas e de férias, o treinador do F.C. Porto não se livra da bola, até porque o herdeiro mais novo, José, de sete anos, já revela talento para o futebol.

"Meu irmão", escreveu Francisco Conceição, que é um dos craques da nova geração, no vídeo que publicou no Instagram e que o mostra a dar toques na bola com o pequeno irmão. Apresentou um emoji a suar, pois José provou a idade não o impede de lhe fazer frente.

Orgulhoso, o pai partilhou as imagens, certo que a aptidão está nos genes que há muitos inscrevem o apelido Conceição na história do futebol. Sérgio Conceição é o ídolo dos filhos, que o têm como referência.