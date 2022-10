Sérgio Conceição tem um enguiço para quebrar na Alemanha

Nuno A. Amaral Hoje às 22:42 Facebook

Treinador do F. C. Porto nunca venceu em solo germânico ao leme dos dragões e vai tentar matar o borrego em Leverkusen

Foi na Alemanha que os dragões escreveram a página mais bonita da longa história que possuem na Champions, quando levantaram o troféu em 2004, em Gelsenkirchen, mas o saldo recente das visitas a terras germânicas é bem mais sombrio: há 16 anos que os portistas não ganham fora a uma equipa alemã e, com Sérgio Conceição ao leme, o melhor que conseguiram foi empatar com o Schalke (1-1), na época de 2018/19.

Adepto confesso do futebol da Bundesliga, campeonato que já definiu como o "melhor do Mundo", o técnico foi derrotado em Leipzig (3-2, em 2017/18) e em Leverkusen (2-1, em 2019/20). Na quarta-feira, vai tentar quebrar o enguiço no regresso ao estádio do Bayer, onde o F. C. Porto precisa de pontuar para se manter bem vivo na luta por um dos dois primeiros lugares do Grupo B desta edição da Liga dos Campeões.