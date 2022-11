Sérgio Conceição: "Temos de arrepiar caminho no campeonato"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, reconheceu que os dragões não têm margem de manobra na Liga portuguesa, devido aos oito pontos de atraso em relação ao líder Benfica, e que precisam de "correr atrás do prejuízo". Por isso, a conclusão é simples: "A pressão é uma maravilha. Todos os jogos são finais para defendermos o escudo de campeão que temos nas camisolas", destacou.

Depois da vitória, por 2-1, sobre o Atlético de Madrid, que valeu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões como vencedor do Grupo B, o F. C. Porto recebe, este sábado (18 horas), o lanterna-vermelha do campeonato, Paços de Ferreira, que ainda não venceu e soma apenas dois pontos. A situação dos castores deixa o Dragão em alerta.

"A classificação [do Paços] não nos diz muito. É um jogo contra um clube que tem muitas épocas seguidas na Liga, uma equipa que tem qualidade. Não está a atravessar um bom momento, trocou de equipa técnica e aí começa a dificuldade do nosso jogo. O José Mota anda há muitos anos nisto e, no mínimo, quer o máximo dos jogadores, no foco e na agressividade. É o espírito que o caracterizava enquanto jogador", defendeu Conceição, antes de olhar para a situação dos azuis e brancos na liga portuguesa.

"É um adversário difícil, mas temos de dar resposta depois de só conseguirmos um ponto nos últimos dois jogos. Temos de arrepiar caminho no campeonato", resumiu o técnico, não dando nada por perdido: "A pressão é sempre a mesma, porque aqui somos obrigados a ganhar. Mas claro que é bem melhor estar na frente, porque é uma pressão mais feliz. Estar atrás nunca é bom e temos de ir atrás do prejuízo, que não é pouco. São oito pontos, mas o campeonato é longo e queremos uma posição diferente no final".

Após a derrota com o Benfica, no Dragão, Sérgio Conceição assumiu o compromisso de vencer todos os jogos que faltam no campeonato e, esta sexta-feira, voltou ao tema, recusando ter posto pressão na equipa: "A pressão é uma maravilha. Todos os jogos são finais para nós se queremos ir à procura de defender o escudo que temos na camisola. Está mais difícil, mas também esteve difícil noutros anos e conseguimos. Também depende do nosso rival, precisamos de um ciclo menos bom do Benfica, mas também depende das nossas vitórias. Se estivéssemos na frente, também teríamos a pressão de não perder pontos. Dou-me bem com ela", garantiu.

Baliza muito bem entregue

Sobre a diferença de rendimento recente nos jogos do campeonato ou da Liga dos Campeões, o líder do grupo de trabalho portista reconhece que esse não é um problema exclusivo dos dragões: "Vê-se por essa Europa fora. Nós, treinadores, temos de saber dar a volta à situação, mas aqui temos jogadores inteligentes e essa evolução a nível mental é muito importante para os atletas de alta competição. Há o compromisso da equipa em fazer muito melhor do que fizemos recentemente no campeonato".

No dia seguinte à renovação de contrato de Diogo Costa - "fico contente por ver o trabalho dos jogadores ser reconhecido, mas sou treinador e não dirigente" -, Conceição aproveitou uma pergunta sobre se o facto de utilizar Pepê como defesa direito tira criatividade ao ataque portista, para elogiar os dois elementos do plantel.

"O Pepê tem muita qualidade e, no final do último jogo, também já o elogiei, porque ele merece. É dos jogadores que eu apanhei que tem mais qualidade e é muito inteligente em relação ao que tem de fazer. Já ocupou todas as posições do meio-campo para a frente e agora joga a lateral. É importante para a equipa e cabe-me a mim escolher onde joga, porque pode jogar em qualquer posição, tirando na baliza, que está bem servida não só com o Diogo, como com os outros três guarda-redes", explicou Conceição, já depois de assumir que Pepe, Zaidu e Veron são baixas para o duelo com o Paços de Ferreira.

Questionado sobre se a boa exibição de Marcano frente ao Atlético de Madrid poderia permitir dar descanso a David Carmo, por causa das críticas que têm sido feitas ao central, o treinador teve uma resposta curiosa: "Eu também sou criticado, tinha de meter folga de vez em quando. Os jogadores estão prontos e só depende da minha ideia para o jogo. Estão todos bem a nível emocional. Este grupo está em evolução, mas temos muita gente experiente. Está toda a gente pronta para jogar", garantiu.