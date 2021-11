Sérgio Conceição: "Temos de ser inteligentes a nível emocional" contra o Milan

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 12:40 Facebook

Em antevisão ao encontro de quarta-feira, com o Milan, o treinador do F. C. Porto disse esperar um jogo "difícil" mas que a equipa azul e branca vai fazer de tudo para contrariar a equipa italiana.

"As expectativas são sempre as mesmas, independentemente do adversário que temos pela frente. É preparar o jogo e querer ganhá-lo. É o mesmo adversário de há uns dias mas cada jogo tem a sua história e a sua vida, de acordo com aquilo que fizermos em campo. Independentemente do onze, será um onze forte para defrontar o Milan. O ambiente não é fácil, mas esta atmosfera vai ser boa para nós, porque gostamos desses ambientes. Vai ser um jogo muito difícil, mas vamos lá com o intuito de conseguir contrariar o Milan", começou por dizer Sérgio Conceição.

Apesar da boa campanha na Serie A, o AC Milan ainda não conseguiu somar qualquer ponto na prova milionária. Apesar disso, o treinador dos azuis e brancos alertou para a qualidade do adversário. "Estamos a falar de um clube que tem muita história e nunca perdeu na Serie A, um dos melhores campeonatos do Mundo. Acabou de ganhar à Roma, que tem um dos melhores treinadores do Mundo [José Mourinho]. Houve um jogo no dragão em que fomos um adversário muito forte e contrariamos o ponto forte do Milan mas vão ser jogos diferentes", acrescentou.

Para o duelo, Wendell, Uribe e Marcano seguiram com a comitiva mas estão em dúvida para o jogo e, num jogo de vida ou morte para a equipa italiana, Conceição vincou que os dragões têm de ser "inteligentes" a nível emocional.

"Os 15 minutos iniciais nestes ambientes são sempre difíceis e temos de jogar com isso. Temos de entrar da mesma forma ou ainda mais fortes do que o adversário. Mas não acho que temos de abordar o jogo diferente pensando que qualquer resultado dá para nós. Porque acaba por correr sempre mal", concluiu.

Sérgio Oliveira: "O Milan vem com tudo"

O médio do F. C. Porto também destacou a dificuldade do encontro e garantiu que os azuis e brancos tudo vão fazer para contrariar os italianos.

"Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte e podíamos ter alargado o resultado. Em Milão é um jogo completamente diferente e vamos tentar segurar os três pontos. Qualquer jogo será decisivo, são poucos pontos em disputa contra equipas muito difíceis, Preparamos o jogo com ambição de o ganhar e trazer os três pontos. O jogo vai ser bastante complicado", afirmou.

O F. C. Porto defronta, esta quarta-feira, em Itália, o Milan para a quarta jornada da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 17.45 horas.