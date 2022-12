Sérgio Conceição: "Tenho de me baixar muito para o senhor Pedroto"

O F. C. Porto venceu, esta quarta-feira, o Arouca por 5-1.

Em conferência de imprensa após a vitória diante do Arouca, Sérgio Conceição desvalorizou a marca que atingiu esta noite, durante a qual igualou José Maria Pedroto como o treinador com mais vitórias ao serviço do F. C. Porto (215). "Tenho de me baixar muito para o senhor Pedroto. À beira disso e do aniversário do presidente [Pinto da Costa], essa marca é insignificante. Se coincidir com o título no final da época, aí sim. Mas hoje é um dia em que nada deve ser comparado com o nosso presidente, que merece todo o protagonismo do mundo", disse Sérgio Conceição.

Sobre o jogo, Conceição dedicou o triunfo a Pinto da Costa, numa noite em que cumpriu 85 anos. "Fizemos um jogo acima da média, estivemos bem perante uma equipa que tem feito um bom campeonato. Foi um jogo sólido e muito capaz, estou contente com os jogadores. Tivemos uma casa fantástica, estádio cheio, e agradeço aos nossos adeptos. Esta vitória vai para eles mas sobretudo para o líder do clube [Pinto da Costa] que ao longo destas décadas deu um contributo fundamental não só ao F. C. Porto, mas também a Portugal e é uma referência", continuou.

Sobre a ausência de Pepê no onze inicial, Conceição revelou que o brasileiro esteve com gripe nos últimos dois dias e não treinou.