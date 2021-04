Sérgio Conceição: "Tentei dar frescura à equipa e não foi a pensar no Chelsea"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:03 Facebook

No rescaldo da vitória (2-0) diante do Tondela, o treinador do F. C. Porto considerou que os azuis e brancos fizeram "um bom jogo" e garantiu que as mudanças na equipa não foram feitas a pensar na Liga dos Campeões.

"Foi um jogo interior bom da nossa parte, exterior também e profundidade quando foi necessária. O primeiro golo apareceu exatamente depois de alguma preparação e de percebermos que não havia espaço por dentro nem nos corredores. O Toni solicita um passe fantástico do Pepe. Acho que, em todos os momentos, estivemos competentes. Na segunda parte, houve uma reação natural do Tondela, mas nós com o jogo controlado", começou por dizer Sérgio Conceição.

Para o duelo em Tondela, o técnico dos azuis e brancos promoveu três alterações no onze - Mbemba, Marega e Luis Díaz. deram lugar a Diogo Leite, Toni Martínez e Evanilson - mas Conceição garantiu que tal decisão não foi tomada a pensar no jogo com o Chelsea, para a Liga dos Campeões.

"Foi um jogo bom da nossa parte, a meio de uma eliminatória importante e desgastante, com viagens e com um desgaste normal e natural de uns quartos de final da Liga dos Campeões. Por isso, tentei também na frente dar alguma frescura à equipa e não foi a pensar no Chelsea, foi a pensar neste jogo. Precisávamos de gente que fizesse aquilo que muitas vezes o Evanilson e o Toni fizeram quando tínhamos a bola e, quando não a tínhamos, a cumprir o que pedi. Sérgio Oliveira? Teve um problema muscular e era arriscado jogar de início. Ainda não está totalmente recuperado", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, o Tondela no Estádio João Cardoso, na 26.ª jornada da Liga. Toni Martínez e Taremi marcaram os golos do encontro.