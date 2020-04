Sérgio Conceição: "Terminar as ligas? O mais importante é a saúde das pessoas"

Nuno Barbosa Hoje às 18:32 Facebook

Sérgio Conceição esteve à conversa com o italiano Fabio Cannavaro, em direto na rede social Instagram, esta sexta-feira. A dada altura o treinador do F. C. Porto comentou a data definida pela UEFA para terminar os campeonatos, que para Portugal é 3 de agosto.

"A UEFA disse que todos campeonatos devem ser concluídos e definiu uma data para isso. Definir uma data não é seguro, não sabemos quando isto (pandemia da Covid-19) vai acabar. Compreendo que há muitos interesses no futebol, coisas muito importantes, mas o mais importante de tudo continua a ser a saúde das pessoas", comentou Sérgio Conceição, lembrando depois que "mesmo com jogos à porta fechada, há muita gente envolvida na organização de uma partida de futebol".

Sobre este período de combate à propagação do novo coronavírus, o treinador do F. C. Porto explicou ao antigo colega de equipa: "Estamos a respeitar as normas do Governo português, o isolamento é muito importante para todos. Estar em casa é tudo o que podemos fazer para proteger a família e todos os outros".

Voltando ao plano desportivo, Sérgio Conceição referiu-se ao capitão de equipa Danilo Pereira desta forma: "Fisicamente é um animal. Um rapaz bravo com um nível de mentalidade muito forte".

De resto, Sérgio Conceição confessou que não é "um treinador fácil". "Não sou", insistiu, admitindo que "os jogadores mais experientes", como Casillas e Pepe, "percebem melhor o treinador", acrescentando, porém, que para ele "um jogador de 17 anos é igual a um de 37".

Por fim, o treinador portista também falou da luta com o Benfica pelas conquistas do campeonato e da Taça de Portugal: "Quando conseguimos vencer com outro rival forte, a vitória torna-se mais bela. Também estamos na final da Taça de Portugal, mas ainda não sabemos quando a vamos jogar".