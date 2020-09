Sérgio Conceição: "Tiquinho sai daqui melhor jogador e melhor homem"

Arnaldo Martins Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Na projeção ao dérbi com o Boavista (sábado, 21 horas), Sérgio Conceição referiu-se à saída de Soares para o Tianjin Teda, da China, e deixou palavras de agradecimento ao avançado. "O Tiquinho aprendeu a sentir o clube, a região e os adeptos. Percebeu a mística e sai daqui melhor jogador e melhor homem", salientou o técnico portista.

O dérbi realiza-se sem público e Conceição lamenta a falta de ambiente. "Se calhar, era dos jogos em que mais gostava de participar porque tanto os adeptos do F. C. Porto como os do Boavista são apaixonados pelos clubes. É um ambiente acima da média, mas vamos ter de jogar noutro contexto e queremos mais três pontos na nossa caminhada".

Sérgio Conceição está à espera de um Boavista remodelado, uma vez que os axadrezados apenas mantêm cinco jogadores da época passada. "Temos a referência do primeiro jogo e amigável que observámos. O Boavista tem um plantel de qualidade e vai ser uma equipa interessante da Liga".

À semelhança de outras ocasiões, o técnico fintou as questões sobre o mercado de transferências. "Vocês já sabem que o mercado fica à porta do Olival. Fica ao lado do cão, que temos na entrada. Neste momento, o importante é falar do Boavista".