Sérgio Conceição: "Título? Matematicamente nada está conquistado"

Treinador dos dragões quer "pés bem assentes no chão e cabeça no lugar", apesar de os portistas só precisarem de mais um ponto para serem campeões.

A vitória sobre o Vizela (4-2) deixa o F. C. Porto a um ponto de se sagrar campeão, mas Sérgio Conceição ainda não quer ouvir falar em festa, que até pode acontecer já este domingo, caso o Sporting não vença o Gil Vicente.

"Neste momento, olhar para o jogo do Benfica na Madeira, analisá-lo da melhor forma e preparar o jogo da Luz para ganhar, que é o que fazemos sempre. Matematicamente nada está conquistado e temos de fazer o nosso trabalho. Faltam dois jogos do campeonato, a final da Taça de Portugal, por isso pés bem assentes no chão e cabeça no lugar", salientou o técnico dos azuis e brancos.

Depois da derrota em Braga, o F. C. Porto regressou às vitórias, com Sérgio Conceição a enaltecer a prestação da equipa, reconhecendo, ainda assim, alguma ansiedade.

"Parabéns aos meus jogadores, fizeram um bom jogo. Estamos a aproximar-nos do final e, aqui ou acolá, há alguma falta, não digo de discernimento, mas de inteligência para o que o jogo está a pedir. Fizemos o segundo golo e, a partir daí, da meia hora de jogo, acho que entrámos na tal dinâmica em posse que não gosto particularmente, quando se começa a não olhar tanto para a baliza do adversário", referiu Conceição.

O treinador portista destacou ainda a resposta de quem foi lançado a partir do banco, principalmente dos reforços de inverno.

"Os reforços que entraram durante o jogo estiveram bem, imagem que marca a nossa época. O grupo é muito bom nesse sentido, não só de interiorizar a mensagem do trabalho diário, a estratégia para o jogo, mas todos estarem com o mesmo espírito. Sejam 20, dez, cinco minutos, sejam dois minutos como o Eustáquio, é fantástico ver um jogador que entra quatro ou cinco minutos e a forma como entra é um indicador importante de que quer ajudar muito a equipa", frisou.