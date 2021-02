Sérgio Conceição: "Tivemos a sorte que nos tem faltado"

JN Hoje às 21:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador portista destacou a importância da vitória sobre o Marítimo e mostrou solidariedade com Alfredo Quintana: "Todos somos poucos para rezar por ele".

O F. C. Porto voltou às vitórias na Liga esta segunda-feira, mas as primeiras palavras de Sérgio Conceição após o duelo com o Marítimo (1-2) foram para Alfredo Quintana, o guarda-redes da equipa de andebol dos dragões, que sofreu uma paragem cardíaca esta segunda-feira.

"Antes de tudo queria mandar um grande abraço para a família do Alfredo Quintana e dizer que, neste momento, todos somos poucos para rezar por ele e pedir a Deus para que tudo corra pelo melhor. Um abraço muito grande da família portista e do meu grupo para a família", disse o treinador portista.

Sobre o jogo na Madeira, Sérgio Conceição reconheceu o "jogo muito competente" do Marítimo.

"Sabíamos que estes três pontos eram muito importantes. A distância para o Sporting não pode alargar mais, temos é de a encurtar e fomos felizes, tivemos aquela pontinha de sorte que nos tem faltado em alguns jogos. Tenho uma confiança enorme nos meus jogadores. Próxima jornada? Se queremos reabrir o campeonato só podemos pensar em ganhar", salientou, após o jogo.