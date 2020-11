Nuno Barbosa Hoje às 16:55 Facebook

O F. C. Porto foi ao Barreiro vencer o Fabril, por 2-0, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. O campeão nacional não deu hipóteses à equipa do Campeonato de Portugal e Sérgio Conceição gostou do que viu.

"Fiquei satisfeito. Tivemos alguns momentos de brilhantismo. Foi um jogo positivo, houve respeito pelo adversário e pela história do Fabril. Fiquei muito agradado quando chegámos ao balneário e vimos uma mensagem de boas vindas. A única coisa negativa deste jogo foi não termos o estádio a cheio a ver duas equipas históricas", comentou o treinador do F. C. Porto, na entrevista rápida à Sport TV, no final do jogo.

Sobre o facto de ter utilizado jogadores com menos minutos de competição, Sérgio Conceição prosseguiu com elogios à equipa que dirige e falou especificamente daquele que foi o primeiro reforço portista para a presente temporada.

"Fiquei muito satisfeito. Eu não dou nada a ninguém, eles é que merecem estes minutos que tiveram. Todos trabalham de forma séria. O Carraça, por exemplo, fez aqui o primeiro jogo da época e completou 90 minutos como se tivesse um ritmo competitivo alto. É a prova de que ele e os outros trabalham bem diariamente. Tenho soluções interessantes no plantel", considerou o técnico.

Agora, até ao final do ano o calendário não dá tréguas e isso até acelerou o fecho da entrevista rápida do treinador portista. "Vamos caminhando nas diferentes competições. Ultrapassámos esta eliminatória da Taça, agora temos, frente ao Marselha, um jogo bastante difícil e importante para passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, e no campeonato queremos colar-nos e voltar ao lugar que gostamos e que nos pertence, porque somos os campeões nacionais. Temos de nos despachar na viagem para o Porto, porque amanhã já temos treino".

O outro representante portista a analisar o jogo com o Fabril foi o reforço espanhol, Toni Martínez, que inaugurou o marcador com o golo mais bonito da tarde, no Barreiro.

"Estou muito feliz, foi um lance que trabalhámos durante a semana. Naquela posição, a passe do Otávio, nem pensei, só quis meter a bola na baliza. Agora, temos mais um jogo na quarta-feira e também queremos uma vitória", salientou o ex-Famalicão, referindo-se, depois, ao facto de ainda não ter sido muito utilizado na presente temporada: "Sou muito paciente, sei onde estou, sei o que lutei para chegar aqui. Estou sempre à disposição e estou muito feliz".