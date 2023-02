Sérgio Conceição: "Tivemos oportunidades em que tínhamos de fazer golo"

JN Hoje às 22:46 Facebook

O treinador portista elogiou a exibição frente ao Inter de Milão, lamentando apenas a falta de eficácia e a dualidade de critérios do árbitro do encontro.

Sérgio Conceição considera que o F. C. Porto fez um "excelente jogo" frente ao Inter de Milão, esta quarta-feira, mas lamentou alguma falta de eficácia dos dragões na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Foi um jogo muito competitivo, difícil para as três equipas, mas acho que estivemos ao nível desta competição e dos oitavos de final. Tivemos duas ou três ocasiões de golo em que temos de fazer golo, era preciso outra agressividade a finalizar, e acredito que se marcássemos primeiro seria difícil o Inter chegar ao empate", declarou o treinador portista à "CNN Portugal".

Conceição assume o "amargo de boca", mas salienta que a eliminatória "está apenas na primeira parte", prometendo mais uma boa resposta dos portistas na segunda mão.

Em relação à expulsão de Otávio, o técnico do F. C. Porto criticou a dualidade de critérios do árbitro do encontro.

"Acho que ficaram amarelos por mostrar aos jogadores do Inter de Milão, nomeadamente ao Lautaro Martínez, que não jogaria a segunda mão, mas não quero desculpar-me com a arbitragem", completou.