Sérgio Conceição: "Tivemos uma entrega de acordo com o ADN do clube"

JN Ontem às 23:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Em reação após a vitória frente ao Paços de Ferreira, Sérgio Conceição falou de uma vitoria importante frente a um adversário difícil. O treinador dos azuis e brancos destacou a entrega e espírito de sacrifício da equipa.

Sérgio Conceição afirmou que foi um "jogo difícil" contra o Paços de Ferreira, mas reconhece que foi uma "vitória importante".

"Em termos de entrega ao jogo, atitude, não há nada a dizer. Os meus jogadores tiveram uma entrega muito grande como faz parte das características e ADN da equipa. Foi um jogo difícil perante um bom adversário", começou por referir.

Apesar da vitória, Conceição afirmou que "queria jogar melhor mas, por vezes, não dá para bons espetáculos".

"Se me perguntar se estou feliz? Não estou. Queria jogar melhor, chegar mais vezes à baliza adversária. Encontrámos cada vez mais equipas com qualidade e bem organizadas. A responsabilidade de corresponder ao favoritismo é algo mais difícil. O que fica é uma vitória importante. Parabéns aos jogadores porque fizeram um excelente trabalho", concluiu.



Questionado sobre a demissão de Bruno Lage do comando técnico do Benfica, Conceição disse ter sido apanhado de surpresa e recusou tecer qualquer tipo de comentário.