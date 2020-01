Sérgio Conceição: "Treinadores estão sempre com as malas prontas"

Arnaldo Martins Hoje às 13:18 Facebook

Na antevisão ao jogo com o Vitória de Setúbal, Sérgio Conceição voltou a ser confrontado com o tema da união no clube, que levantou no final da Taça da Liga.

"Nos clubes de topo, a união é fundamental para ganhar títulos. Dou a mesma importância a todos os elementos, desde o tratador da relva, roupeiro, até ao presidente, que é o líder máximo. Os treinadores estão sempre com as malas prontas, por isso estarei cá enquanto o presidente achar que tenho capacidade", salientou o técnico portista, esta sexta-feira.

No Bonfim, o F. C. Porto tem sido feliz e não perde há 37 anos. "Não há jogos fáceis, este Vitória está num momento interessante e é uma equipa mais consistente. Gostávamos de ter toda a gente disponível, mas não me agarro a isso e vamos apresentar o melhor onze para ganhar o jogo", disse, em conferência de imprensa.

Conceição admitiu que o último jogo com o Gil Vicente (2-1) foi difícil em termos emocionais: "Notou-se alguma intranquilidade, sobretudo na primeira parte. Depois de tudo o que aconteceu, nomeadamente a não conquista da Taça da Liga, era normal. Faz parte da vida e do futebol, ma está completamente ultrapassado e vamos apresentar-nos bem num campo difícil".

A terminar, o técnico fez notar que não espera mexidas no plantel no último dia da reabertura do mercado de transferências: "A única movimentação é a nossa viagem de autocarro para Setúbal".