Sérgio Conceição troca treino por sessão de vídeo devido aos incêndios

A má qualidade do ar, devido aos incêndios que assolam o sul do país, levaram Sérgio Conceição a trocar o treino desta tarde por uma ​​​​​​​sessão de vídeo, no hotel.

Os incêndios que continuam a lavrar no Algarve levaram Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, a alterar os planos para o penúltimo dia do estágio que os dragões estão a realizar em Vale do Lobo.

O treino da tarde foi trocado por uma sessão de vídeo, no interior do hotel em que a comitiva portista está hospedada, devido à má qualidade do ar.

Esta quinta-feira, há jogo-treino com o Portimonense, que antecede o regresso à cidade do Porto, ao final da tarde.

Durante o estágio, os dragões derrotaram o Bristol City (3-0) e o Vilfranquense (2-0). Para sábado está agendado um jogo-treino com o V. Guimarães.