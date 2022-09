Sérgio Conceição: "Um clube como o F. C. Porto não se pode queixar"

No rescaldo do jogo com o Gil Vicente, o treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, explicou as alterações no onze e abordou o calendário do clube azul e branco.

"A semana foi-me dando indicações de que era necessário mudar, não só a forma como, em termos estruturais, tínhamos de abordar este jogo, mas depois algumas peças, de acordo com o que achei importante para iniciar o jogo, que era difícil, contra um adversário que fez um trajeto fantástico no ano passado. Tivemos uma primeira parte de acordo com o que trabalhámos, com segurança no jogo, posse, criando situações. Fizemos quatro golos, contaram só dois. Voltámos a entrar bem na segunda parte, queríamos muito fazer o terceiro golo para ficarmos mais descansados. Podíamos ter criado mais perigo. O Gil acaba por criar uma ou outra situação, mas vitória justíssima da minha equipa. Não sendo tudo fantástico, acho que teve o que é a base para se ganhar jogos", começou por dizer Sérgio Conceição, vincando que não teve qualquer receio nas alterações que promoveu.

"Os indicadores que temos são de grande profissionalismo e os jogadores que entram no decorrer dos jogos dão sempre uma resposta fantástica. Trabalhamos todos os dias com eles, o que fiz foi escolher o melhor onze para tentar ganhar o jogo, sem receio. Tenho confiança em todos, alguns momentaneamente melhores do que outros a meu ver, mas de acordo com a estratégia e o que queremos, sinceramente estou contente com a resposta de todos", sublinhou, abordando o calendário dos dragões, que vão começar a disputar a Liga dos Campeões.

"Estamos habituados a jogar de três em três dias, como clube. Temos as provas internas e, nestes cinco anos, graças a Deus, na Europa, temos dado boa resposta e chegado longe. Por isso, temos um plantel que dá essas garantias de jogar de três em três dias. Vou mudando consoante o estado dos jogadores a todos os níveis e a estratégia. Mas um clube como o F. C. Porto não se pode queixar. Quando não jogamos de três em três dias é mau sinal. Estamos preparados para isso. Obviamente que jogar ao quarto dia é sempre diferente do que jogar ao terceiro, como vai acontecer depois do jogo com o Atlético, em casa com o Chaves. Mas é o calendário que temos, temos de ser criativos e inteligentes na forma como fazemos a gestão", concluiu.

O F. C. Porto regressou aos triunfos e venceu (2-0), este sábado, o Gil Vicente em jogo da quinta jornada da Liga. Taremi e Galeno marcaram os golos. Com este triunfo, o clube azul e branco isolou-se provisoriamente no terceiro lugar, com 12 pontos, a três do líder Benfica e a um do Sporting de Braga, podendo ser igualado pelo Portimonense, que no domingo recebe o Famalicão. Já o Gil Vicente segue no 12.º posto, com cinco pontos, depois de somar o quarto jogo sem vencer.