Sérgio Conceição vai estar no banco contra o Benfica

O treinador do F. C. Porto vai estar no banco para dirigir a equipa contra o Benfica, no clássico desta quinta-feira, apurou o JN.

A providência cautelar apresentada por Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, foi aceite pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) que suspende o castigo de 21 dias aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol. Isso significa que o técnico poderá sentar-se no banco no jogo de amanhã, quinta-feira, com o Benfica, no Estádio da Luz., um duelo muito importante nas contas do topo do campeonato

Inicialmente, o CD recusou o recurso ao castigo - na sequência da expulsão no final do jogo com o Moreirense -, mas o treinador avançou com uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).