Sérgio Conceição vai processar Frederico Varandas

Treinador do F. C. Porto considera que o comunicado do Sporting em que lhe é imputada uma alegada agressão ao presidente leonino, após o clássico de sexta-feira passada, é uma "denúncia caluniosa"

Ao que o JN apurou, junto de fonte próxima de Conceição, se de facto o Sporting avançar para uma queixa-crime contra o treinador dos dragões, este irá fazer às autoridades uma queixa por "denúncia caluniosa", por estar 100% seguro dos factos, ou seja, de que não agrediu Frederico Varandas, nem sequer esteve perto do local onde terá ocorrido um desentendimento entre o líder sportinguista e elementos ligados ao F. C. Porto.

Se essa queixa-crime do clube de Alvalade não acontecer, Sérgio Conceição irá avançar para uma "queixa por difamação", pois o comunicado do Sporting imputa em praça pública ao treinador um comportamento que este não teve. Ainda de acordo com a mesma fonte, o relatório do árbitro João Pinheiro, com informações do delegado da Liga, confirma a versão do técnico portista.

Vale a pena, por isso, recordar o que disse o comunicado do Sporting, emitido no dia seguinte ao jogo:

"O Sporting Clube de Portugal informa que o presidente Frederico Varandas foi ontem alvo de agressões verbais e tentativas de agressão física por parte de Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, Sérgio Conceição, treinador da equipa, e Rui Cerqueira, director de imprensa do clube"

"Na sequência das declarações do Presidente do Sporting CP, e quando este se deslocava para o autocarro da equipa, os três elementos, rodeados de vários seguranças, efectuaram uma espera a Frederico Varandas. Neste contexto, Rui Cerqueira abalroou de forma violenta o presidente do Sporting CP, retirando-lhe da mão a carteira com telemóvel, cartões pessoais de identificação e cartões de crédito, colocando-se de imediato em fuga. Apesar da presença da polícia no local, o aparelho e os documentos não foram encontrados".

"O Sporting CP irá apresentar queixa-crime contra Vítor Baía, Sérgio Conceição e Rui Cerqueira. E avançará com todos os esforços necessários para que os intérpretes destes actos sejam banidos dos recintos desportivos"