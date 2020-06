Sérgio Conceição: "Vai ser uma luta até ao fim"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:54 Facebook

O treinador do F. C. Porto considerou que a luta pelo título será "até ao fim" e revelou uma surpresa que elementos do plantel fizeram.

"Sabíamos que íamos apanhar um adversário complicado, que teve nestes últimos jogos um comportamento fantástico, na qualidade e na consistência. Era um jogo onde tínhamos de ser mais competentes nesse processo ofensivo, em concluir tudo o que estamos a criar. Comparando todos os dados, depois da retoma, estamos superiores em tudo, menos na finalização. Hoje melhorámos. O estado de espírito é muito importante e à medida que se vai aproximando o final, a pressão vai aumentando e vai ser uma luta até ao fim", começou por dizer Sérgio Conceição, revelando uma surpresa de alguns jogadores do plantel.

"Era importante ter alguma tranquilidade, sabia que se interpretássemos bem o que falámos ao intervalo, íamos chegar ao golo. Tínhamos de continuar consistentes defensivamente, mudei a estrutura, os jogadores que entraram foram muito importantes na excelente segunda parte que fizemos. Hoje, e desde que estou aqui, o grupo é fantástico, mas hoje ficou demonstrado verdadeiramente. Quem ficou na bancada, fizeram uma surpresa e apareceram no hotel antes do jogo. Isso mostra o espírito de grupo que há aqui", concluiu.

O F. C. Porto venceu (4-0), esta terça-feira, o Boavista, no Estádio do Dragão, na 28.ª jornada e é líder isolado do campeonato, depois da derrota (4-3) do Benfica frente ao Santa Clara.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. Marega, assistido por Corona, inaugurou o marcador. Alex Telles e Sérgio Oliveira, de grande penalidade, dilataram a vantagem e Moussa Marega acabou por bisar e selar o resultado.