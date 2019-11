Sérgio Conceição: Vencer na Suíça para decidir no Dragão

Hoje às 17:47 Facebook

O treinador portista acredita na passagem dos dragões aos dezasseis avos de final da Liga Europa e, para já, aposta no triunfo frente ao Young Boys, para depois carimbar a passagem, a 12 de dezembro, na receção ao Feyenoord.

"Temos de vencer agora, para depois decidir em casa. Mas, para já, é essencial ganhar este primeiro jogo", apontou, esta quarta-feira, Sérgio Conceição, na antevisão do encontro de quinta-feira (17.55 horas), na Suíça, frente ao Young Boys, da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol.

Com quatro pontos ao cabo de quatro jornadas, os dragões necessitam de bater a equipa suíça, para continuarem a alimentar esperanças, quanto à qualificação. "A estratégia foi planeada para isso. Sabemos que o Young Boys é uma equipa forte, que internamente tem dado uma resposta fantástica e na Europa ganhou os dois jogos em casa, mas queremos somar os três pontos", observou Sérgio Conceição.

"O nosso grupo é bastante competitivo e equilibrado, qualquer equipa pode lutar pelo primeiro lugar", acrescentou o técnico dos dragões, ciente de que o F.C. Porto terá de "fazer melhor do que nas duas saídas" que já teve esta época nas provas europeias, procurando ser "mais eficaz, a defender e a atacar", frisou.

"Olho para a competência dos jogadores, independentemente da idade. Essa é que é a resposta que procuro. Os jovens que aposto não é para ficar bem na fotografia, mas porque merecem jogar", acrescentou Sérgio Conceição.

O treinador falou também sobre os adeptos."Tenho família aqui na Suíça e gostaria de deixar uma palavra para os emigrantes e a todos os adeptos que vêm de Portugal. Temos de retribuir isso, com a conquista dos três pontos", fez notar.

De igual modo presente na conferência de imprensa, Alex Teles disse que encara este jogo com otimismo, sendo que o intuito do F. C. Porto será "jogar para vencer".

"Pressão? Estamos habituados, independentemente da competição que for. É um jogo fundamental na nossa caminhada. Temos a chance clara de passar, o nosso principal foco é este jogo, muito decisivo e estamos 100% focados", afirmou, ainda, o jogador brasileiro.