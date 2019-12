Sérgio Conceição visita Casa do Dragão: "Quando se ganha no clube do coração..."

Ontem às 23:31 Facebook

O treinador do F. C. Porto marcou presença, esta terça-feira, no jantar de Natal da Casa do Dragão, que acolhe muitos jovens jogadores dos azuis e brancos, naquilo que foi também uma viagem ao passado.

À margem da polémica com o treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, o treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, deixou alguns conselhos, com muitas emoções à mistura, aos jovens que o receberam na Casa do Dragão.

"Estou habituado a falar com jogadores de grande nível todos os dias, mas hoje sinto-me verdadeiramente emocionado e fica difícil falar. Esta também foi a minha casa, onde passei anos importantes. Cresci como atleta e como pessoa também. Quando se ganha no clube do coração é uma felicidade incrível, mas essa felicidade tem de estar presente no dia-a-dia. Divirtam-se, sejam felizes e apaixonados por aquilo que fazem", afirmou o treinador portista.

"Estive na antiga Casa do Dragão, na Rua Costa Cabral. É um orgulho imenso estar aqui e é com muita emoção que regresso, sobretudo para encontrar pessoas que conheci há 30 anos. Até pedi para tirar uma foto com a Fatinha, que é uma das cozinheiras. Fiquei verdadeiramente emocionado. Foram pessoas muito importante no meu trajeto", reconheceu Sérgio Conceição, prosseguindo, depois, nessa viagem ao passado.

"Foi numa fase da minha vida em que perdi o meu pai e em que vim para uma cidade muito grande. Algumas pessoas que ainda aqui estão foram muito importantes na minha transição do futebol jovem para o futebol sénior. Sou da família destes jovens pois também já estive aqui. Foram tempos importantes para conseguir aquilo que consegui como jogador do F. C. Porto", rematou.