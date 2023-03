Sérgio Conceição: vitória do F. C. Porto foi "triunfo justo"

JN Ontem às 23:04 Facebook

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, considerou a vitória justa, frente ao Estoril, mas apontou erros à sua equipa.

"Entrámos muito bem, a condicionar o adversário em posse, e, a seguir, o adversário, que ainda não tinha chegado à nossa baliza, fez o empate. Houve uma recuperação de Namaso e a bola foi ter ao Tiago. O Estoril foi eficaz senão o resultado tinha sido outro. Houve pequenos erros nossos que não podemos permitir, um erro individual pode custar um golo. O triunfo foi justo, mérito dos jogadores e estamos aqui para dar resposta a um ciclo terrível de jogos", disse, na flash interview, à Sport TV.

As substituições tiveram o objetivo de dar outra dinâmica aos dragões. "Foi para dar algo mais ao jogo. Na segunda parte, o Estoril soltou-se mais mas mais por culpa nossa. Houve perda de bolas fáceis, erros básicos que a este nível não podemos ter. Há jogadores que não estão habituados a este ritmo de jogos, leva o seu tempo".

Sobre o onze, que deixou alguns jogadores habitualmente titulares no banco, lembrou a partida em Chaves. "Fizemos um jogo competente e não fazia sentido mudar. Pêpê tem feito sacrifícios para jogar, o Taremi ficou no banco como podia ter jogado de início. O principal objetivo é a conquista do campeonato", sublinhou.

João Mário saiu devido a lesão e o treinador fez o ponto de situação. "Não parece nada de grave, numa primeira análise não é, mas amanhã vai fazer um exame".