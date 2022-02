Sérgio Conceição: "Vitória merecida com momentos muito bons"

JN Hoje às 23:02 Facebook

Para além da vitória, o treinador portista também se mostrou satisfeito com a exibição dos dragões em Moreira de Cónegos.

Sérgio Conceição destacou a entrada forte do F. C. Porto para explicar o triunfo sobre o Moreirense (0-1), que mantém os azuis e brancos com seis pontos de vantagem sobre o Sporting.

"Entrámos muito bem, sem dar a mínima hipótese à tentativa de transição do adversário, que tentava o jogo direto quando tinha bola, mas estávamos precavidos para isso. Nos últimos minutos da primeira parte, depois do nosso golo, houve dez minutos em que o Moreirense conseguiu chegar ao nosso último terço, mas sem grande perigo. O Moreirense foi uma equipa competitiva, um pouco à imagem do seu treinador, e organizada defensivamente, mas nós tivemos muitos momentos de qualidade no jogo", disse o técnico portista.

"Depois da expulsão, o jogo descaracterizou-se e o Moreirense arriscou tudo. É sempre difícil jogar aqui e foi uma vitória merecida da minha equipa. Houve momentos muito bons que me agradaram, mais até do que no jogo europeu que fizemos a meio da semana", acrescentou.

Sérgio Conceição também comentou a arbitragem de Luís Godinho.

"Umas vezes dá-se amarelo por nada e noutras... Não estou a criticar o trabalho do árbitro, porque estes jogos não são fáceis de conduzir porque há muitos duelos. Expulsão do Grujic? "Penso que o primeiro amarelo, na primeira falta que faz, não é amarelo, porque não há perigo e estávamos na zona intermédia do campo. Aceita-se o segundo amarelo e não há nada a dizer", referiu.

Por outro lado, Sérgio Conceição desvalorizou o facto de passar mais uma jornada com o F. C. Porto a manter os seis pontos de vantagem para o Sporting.

"Temos de trilhar o nosso caminho, dependemos só de nós, o que é uma vantagem, e percebendo que quem vem atrás perde também poucos pontos. Para nós, o importante é focarmo-nos no que temos de fazer", completou.