Sérgio Conceição: "Vivo muito mal com as derrotas e muito pouco as vitórias"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, antecipou o jogo de quarta-feira, diante do Inter de Milão, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A equipa azul e branca está prestes a voltar a competir na Liga dos Campeões e o Inter de Milão é o adversário para os oitavos de final. Em declarações à UEFA, Sérgio Conceição já fez uma antevisão ao encontro de quarta-feira, agendado para as 20 horas, e recordou, até, o triunfo portista de 1996/97, por 3-2, na cidade italiana, mas contra o rival dos "nerazzurri", o AC Milan.

"Lembro-me de uma felicidade muito grande, desde logo a motivação por defrontar uma das melhores equipas do mundo e por jogar a maior prova de clubes do mundo. Foi extraordinário. No início, existe sempre aquele nervosismo normal, a adrenalina... Em todos os jogadores é normal e depois defrontar provavelmente o melhor lateral esquerdo de sempre, o Maldini. Foi um jogo cheio a todos os níveis perante uma equipa com estrelas mundiais. Foi uma grandíssima vitória", recordou o treinador dos azuis e brancos, que representou o Inter de Milão como jogador entre 2001 e 2003, admitindo que, agora como treinador, não vive em euforia com as vitórias.

"Vivo muito mal com as derrotas e vivo muito pouco as vitórias, primeiro comigo. Acho sempre que as pessoas têm algo mais a dar, muitas vezes não são devidamente picadas para que isso aconteça. Mas sinto todos os momentos da equipa e sempre que fazemos golo é que se fosse eu a marcar, ou um elemento da equipa técnica. Vivo de forma muito apaixonada todos os momento de jogo, de treino, o meu dia-a-dia no clube. Quando chega à hora do jogo esqueço completamente de onde venho, qual o meu passado. É foco total na tarefa para o jogo, eu como treinador e os jogadores como jogadores, para conseguir o êxito independentemente do adversário», acrescentou ainda.