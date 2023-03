Sérgio Conceição volta a falar à imprensa antes do jogo com o Portimonense

Sérgio Conceição vai regressar às conferências de imprensa de antevisão a um jogo do campeonato, antes do desafio diante do Portimonense.

O F. C. Porto defronta este domingo, às 20.30 horas, o Portimonense, mas uma das principais novidades é o regresso de Sérgio Conceição às conferências de imprensa de antevisão aos jogos do campeonato, depois de ter falhado as conferências para os jogos contra o Chaves, Estoril e Braga. O treinador dos dragões irá falar aos jornalistas a partir das 12 horas deste sábado, informou o clube azul e branco.

Relativamente ao boletim clínico, Diogo Costa, João Mário, João Marcelo e Evanilson continuam a ser baixas e ainda estão em dúvida para o jogo contra os algarvios.