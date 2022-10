Sérgio e Roger na nova versão da rivalidade clássica

F. C. Porto não perdeu com o Benfica nos últimos nove jogos e Conceição cimentou saldo positivo. Schmidt mudou a face da águia, que ainda não conheceu o sabor da derrota nos 18 jogos oficiais desta época.

A 10.ª jornada da Liga abre esta noite (20.15 horas, SportTV1) com um daqueles jogos que ninguém quer perder, no 251.º episódio de uma história que começou em 1930/31 e que, hoje, pode mudar ou confirmar aquela que tem sido a tendência no topo da classificação do campeonato português. O Benfica visita o Estádio do Dragão embalado pela nova filosofia de Roger Schmidt e pelos 18 jogos sem perder em 2022/23, mas pela frente terá um F. C. Porto que, além do estatuto de campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal e da Supertaça Cândido de Oliveira, tem cimentado o domínio histórico sobre o rival lisboeta ao longo do reinado de Sérgio Conceição.

Três pontos, mais um golo marcado e menos um sofrido. É esta a vantagem com que as águias visitam a Invicta, situação que até permite imaginar um cenário em que, após o encontro, não haja nada a separar as equipas na classificação: caso o F. C. Porto vença por 1-0, os dois rivais passam a dividir o comando do campeonato e igualados na diferença de tentos. Essas são contas para começar a fazer hoje, a partir das 22 horas, mas o passado recente mostra uma superioridade inquestionável dos azuis e brancos sobre os encarnados.