Sérgio Martins continua como treinador do Sousense: "Queremos fazer melhor"

O Sousense, que milita na Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, anunciou a renovação do técnico Sérgio Martins por mais uma temporada.

Sérgio Martins vai continuar a orientar a equipa principal do Sousense na próxima temporada. Apesar do assédio de outros emblemas, o clube do concelho de Gondomar convenceu o jovem técnico, de 37 anos, a renovar por uma temporada.

"Temos máxima confiança no ambicioso projeto desportivo que iniciámos. Sentimos que ele não está sequer a meio e estamos muito motivados para dar continuidade ao mesmo", referiu o treinador, à página oficial do clube.

A "forte ligação com o clube" também pesou na decisão, admite, mostrando-se ambicioso quanto aos objetivos para a nova temporada.

"A última época foi bastante positiva. Conseguimos valorizar o clube e os jogadores e reaproximámos os nossos adeptos. Para a próxima época temos como objetivo fazer melhor e sermos ainda mais competitivos na luta pelos dois primeiros lugares", apontou.

Em 2022/2023, o Sousense terminou a Série 2 da Divisão de Elite da A. F. Porto no terceiro lugar, a três pontos de distância da zona de apuramento para a fase de subida ao Campeonato de Portugal.

Para melhorar esse registo serão contratados, "cirurgicamente, jogadores que respeitem o perfil de trabalho" preconizado pela equipa técnica, que pretende "continuar a dar espaço ao talento da formação", garantiu Sérgio Martins.