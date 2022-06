Sérgio Martins é o novo treinador do Sousense

JN Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico regressa a uma casa que bem conhece, agora para abraçar o desafio de orientar a formação principal

Sérgio Martins, 36 anos, é o novo treinador do Sousense. O técnico está de regresso a uma casa que bem conhece, agora para assumir a formação principal, que disputa a Divisão de Elite.

O treinador, que já coordenou as camadas jovens do clube gondomarense, volta ao Sousense com um novo desafio, depois de ter orientado o Valonguense em 2021/22, onde conseguiu o terceiro lugar na Divisão de Honra, da A. F. Porto.

Sérgio Martins chega à Foz do Sousa para substituir Luís Merêncio, que deixou a equipa no quinto lugar da Divisão de Elite, na temporada transata, repetindo a mesma classificação na fase de manutenção. Na Taça A. F. Porto o percurso do Sousense terminou após dois jogos, nos 16 avos de final.