Sérgio Oliveira abre caminho ao triunfo do Galatasaray sobre o Fenerbahçe

O médio internacional português Sérgio Oliveira abriu, este domingo, caminho à vitória por 3-0 do Galatasaray no estádio do Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, na 18.ª jornada da Liga turca, que permitiu aos visitantes reforçarem a liderança.

Sérgio Oliveira inaugurou o marcador, aos 32 minutos, com um forte remate cruzado no interior da área do Fenerbahçe, na sequência de um pontapé de canto, cabendo ao avançado Kerem Akturkoglu aumentar a vantagem, aos 78, dois minutos após o médio português ter sido substituído.

O Galatasary ainda marcou o terceiro golo, por intermédio do avançado argentino Mauro Icardi, aos 90+11 minutos, numa altura em que o Fenerbahçe - pelo qual o médio franco-português Miguel Crespo foi titular - atuava em inferioridade numérica, devido à expulsão de Irfan Can Kahveci, aos 86.

A equipa treinada por Jorge Jesus manteve-se na segunda posição, mas agora com menos quatro pontos em relação ao Galatasaray, e deve preparar-se para a aproximação de Basaksehir (terceiro colocado, a quatro pontos de distância) e/ou Adana Demirspor (quarto, a cinco pontos), que se defrontam na segunda-feira.