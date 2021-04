Sérgio Oliveira continua em tratamento

JN/Agências Ontem às 23:47 Facebook

O médio Sérgio Oliveira falhou esta quinta-feira o regresso do F. C. Porto aos treinos no Olival, horas depois da derrota frente ao Chelsea (2-0) na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

De acordo com as informações presentes no boletim clínico portista, Mbaye realizou exercícios de treino integrado condicionado, enquanto Sérgio Oliveira fez apenas tratamento e ginásio.

Os azuis e brancos deslocam-se no sábado ao campo do Tondela, num encontro da 26.ª jornada da Liga, com início previsto para as 18 horas.

Os campeões nacionais voltam a treinar esta sexta-feira, pelas 10.30 horas, e, a partir das 12, Sérgio Conceição fará a antevisão da partida em conferência de imprensa.