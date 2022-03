Sérgio Oliveira dá vitória à Roma e acaba expulso

JN Hoje às 22:42 Facebook

O internacional português Sérgio Oliveira foi, esta quinta-feira, o protagonista do triunfo da AS Roma no recinto dos holandeses do Vitesse, ao apontar o único golo do desafio da primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência Europa, acabando por ser expulso aos 78 minutos por acumulação.

A formação dos Países Baixos teve o ascendente sobre a equipa comandada por José Mourinho, e que contou, para além de Sérgio Oliveira, com Rui Patrício na baliza, mas de nada valeu a maior posse de bola e as melhores situações de perigo.

O tento solitário foi apontado nos descontos para o intervalo, pelo médio ex-F. C. Porto, num potente remate dentro da área.

Aos 78 minutos, o jogador contratado em janeiro pelos romanos foi expulso ao ver o segundo amarelo na partida, falhando o encontro da segundo mão, na próxima quinta-feira, dia 17 de março, pelas 20 horas.

Nos outros jogos da tarde, os gregos do PAOK ganharam, em casa, aos bélgas do Gent, por 1-0, com um golo de Kurtic, aos 58 minutos.

Slavia de Praga e Feyenoord golearam o LASK (4-1) e o Partizan (5-2), respetivamente.

Os checos impuseram-se em casa aos austríacos com tentos de Sor (3 e 29), Olayinka (83) e Traoré (85), tendo pelo meio Balic reduzido a desvantagem.

Em Belgrado, os sérvios até estiveram por duas vezes em vantagem no marcador, com os golos de Natcho (13) e Jovic (46), mas os holandeses deram a volta ao encontro por Toornstra (bois aos 20 e 77), Dessers (52), Geertruida (64) e Sinisterra (71).

Nas partidas da noite, Marselha, Leicester e Bodo/Glimt saíram vitoriosos das partidas em casa.

Os franceses impuseram aos suíços do Basileia, que contaram com o português Tomás Tavares a titular, por 2-1. Um bis de Milik (19, de penálti, e 68), deram vantagem aos da casa, com ​​​​​​​Esposito a reduzir aos 80 e a deixar tudo em aberto para a segunda mão.

Em Inglaterra, os "foxes" derrotaram os gauleses do Rennes, por 2-0, com golos de Albrighton (30) e Iheanacho (90+3).

Já os noruegueses ganharam na receção aos holandeses do AZ Alkmaar, por 2-1. Pellegrino colocou a formação caseira a vencer aos 39 minutos, mas Aboukhlal igualou aos 73. Um penálti aos 90+1, convertido por Solbakken, permitiu ao Bodo/Glimt vencer.

Em Eindhoven, o PSV foi surpreendido pelos dinamarqueses do Copenhaga e sofreu para empatar 4-4, depois de ter estado por quatro vezes em desvantagem num jogo de loucos.

Johannesson abriu para os visitantes aos 6 minutos, Gakpo reduziu aos 2-1, mas dois minutos depois Pep Biel repôs a vantagem no marcador, com Lerager a aumentar para 1-3 (43). Os da casa reagiram e Doan (50) e Gakpo (70) empataram. Pep Biel voltar a colocar os dinamarqueses na frente, mas Zahavi igualou aos 85.