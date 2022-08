Sérgio Oliveira deixa criança a chorar após remate e pede desculpa

JN Hoje às 20:20 Facebook

O jogador português recorreu, esta segunda-feira, às redes sociais para pedir desculpa a um jovem adepto do Trabzonspor.

Ainda antes do apito inicial do encontro entre o Trabzonspor e o Galatasaray, a contar para a quarta jornada da Liga turca e que terminou empatado (0-0), o ex-jogador do F. C. Porto rematou contra um jovem adepto da equipa da casa que estava na bancada, deixando-o em lágrimas.

Apercebendo-se do incidente, Sérgio Oliveira fez logo questão de se aproximar da bancada e pedir desculpa à criança e, mais tarde, nas redes sociais, deixar uma mensagem. "Quero pedir desculpa publicamente a este pequeno rapaz! Espero que estejas bem", escreveu no Instagram.