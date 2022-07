Sérgio Oliveira despede-se: "Este clube estará sempre comigo"

JN Hoje às 18:05 Facebook

O médio deixa os dragões em definitivo e dá a saída para a Turquia como consumada. Transferência para o Galatasaray foi oficializada.

Sérgio Oliveira confirmou, este sábado, a saída do F. C. Porto. O médio, de 30 anos, usou as redes sociais para se despedir do clube ao qual esteve ligado quase 20 anos, antes de o Galatasaray oficializar a contratação.

"O F. C. Porto foi o clube onde tudo começou. Onde eu cresci enquanto indivíduo e jogador, onde deixei o meu coração e a minha alma em todos os minutos que pisei o relvado. Tive o privilégio e o prazer de partilhar o meu tempo neste clube com o melhor presidente e staff do Mundo, de trabalhar com excelentes managers, jogar com incríveis e talentosos colegas de equipa e partilhar momentos incríveis com os melhores fãs do Mundo. A todos vocês, a toda a família FC Porto, onde quer que estejam, OBRIGADO por todos estes anos fantásticos sempre juntos. Vou levá-los para sempre no meu coração e nunca os esquecerei. Este clube é uma instituição única, que para sempre respeitarei e que estará sempre comigo onde quer que esteja. Obrigado! SOMOS PORTO", lê-se na mensagem publicada pelo internacional português.

Recorde-se que na época passada o médio representou a Roma (Itália), mas por empréstimo.

Entretanto, o clube turco confirmou a transferência.