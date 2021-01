Sérgio Oliveira, Díaz e Evanilson testam positivo à covid-19

Arnaldo Martins Hoje às 21:07 Facebook

Trio do F. C. Porto falha a meia-final da Taça da Liga com o Sporting, na terça-feira, em Leiria.

A covid-19 atacou em força o plantel do F. C. Porto. Na contagem decrescente para a Taça da Liga e a meia-final com o Sporting (terça-feira, às 19.45 horas), os dragões ficaram a saber que não podem contar com Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson para o encontro marcado para Leiria. Este trio de atletas acusou positivo ao novo coronavírus e terá de iniciar um período de quarentena.

Pelo mesmo motivo, recorde-se, Otávio já estava de fora da partida com os leões, tendo já falhado o clássico (1-1) de sexta-feira com o Benfica.

A estas ausências junta-se ainda Taremi, que foi expulso frente aos encarnados e terá de cumprir castigo.

O treinador Sérgio Conceição projeta amanhã, a partir das 12 horas, no Olival, a antevisão à partida e, certamente, irá abordar o assunto.