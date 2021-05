Sérgio Oliveira e Rúben Dias entre os melhores da Liga dos Campeões

JN Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio do F. C. Porto e o central do Manchester City são os únicos portugueses entre os 23 escolhidos pela UEFA como os melhores da competição nesta temporada. Cristiano Ronaldo de fora.

Rúben Dias e Sérgio Oliveira estão entre os 23 melhores jogadores da última edição da Liga dos Campeões. A lista foi anunciada esta segunda-feira pela UEFA e não tem o nome de Cristiano Ronaldo.

O central do Manchester City e o médio do F. C. Porto veem assim reconhecidas as boas exibições e integram um plantel de luxo, onde também se destacam os sete jogadores do Chelsea, coroado campeão da Europa no passado sábado, no Estádio do Dragão.

Destaque ainda para a ausência de Kai Havertz, que apontou o golo da vitória dos "blues" na final com o Manchester City.

Guarda-redes: Ederson (Man. City), Courtois (Real Madrid) e Mendy (Chelsea);

Defesas: Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Man. City), Rudiger (Chelsea), Chilwell (Chelsea), Marquinhos (PSG), Alaba (Bayern Munique);

Médios: Jorginho (Chelsea), Kanté (Chelsea), Mount (Chelsea), Gundogan (Man. City), De Bruyne (Man. City), Modric (Real Madrid), Foden (Man. City), Sérgio Oliveira (F. C. Porto);

PUB

Avançados: Mbappé (PSG), Neymar (PSG), Lewandowski (Bayern Munique), Messi (Barcelona), Haaland (Dortmund) e Benzema (Real Madrid);