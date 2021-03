Sérgio Oliveira: "É uma sensação única, já merecíamos"

JN Ontem às 23:10 Facebook

Com dois golos frente à Juventus, Sérgio Oliveira foi um dos grandes responsáveis pela passagem do F. C. Porto aos quartos de final da Champions. Em reação ao jogo, não escondeu as emoções.

"É uma sensação única, marcar aqui dois golos... muito feliz pela nossa passagem. Já merecíamos, é um motivo de orgulho para o clube e também para o nosso país", começou por dizer.



Quanto à expulsão de Taremi, aos 54 minutos, o capitão do F. C. Porto destacou o espírito de luta.

"Tivemos de sofrer. Jogámos com as linhas baixas, mas quisemos sempre fazer o golo. Revelámos essa vontade. O golo acabou por surgir e estamos imensamente felizes. Temos de estar orgulhosos por aquilo que fizemos. Quero dedicar esta vitória aos nossos adeptos", afirmou.