Sérgio Oliveira para elevar o nível e a mentalidade da Roma de Mourinho

Médio internacional português subiu a pulso na hierarquia do Dragão. Foi o Jogador do Ano do clube, em 2021, após uma época com 20 golos apontados. Mourinha espera que contagie o balneário da Roma com o seu espírito competitivo.

Sérgio Oliveira está a caminho da Roma, de José Mourinho, que ainda ontem, após o desaire com a Juventus (4-3), dizia que poderia chegar à capital italiana "um médio de alto nível, que tem personalidade". A definição encaixa como uma luva no (ainda) jogador do F. C. Porto.

Aos 29 anos, Sérgio Oliveira vive a melhor fase de uma carreira de altos e baixos, aos quais respondeu sempre com o tal caráter forte que Mourinho assinalou. Lançado na equipa principal dos dragões aos 18 anos por Jesualdo Ferreira, em 2009, o médio acumulou experiência, nos anos seguintes, em empréstimos sucessivos a Beira-Mar, aos belgas do Mechelen e ao Penafiel.

Após uma época passada na equipa B portista, o jogador decidiu deixar o F. C. Porto. Mudou-se para Paços de Ferreira, onde viveu duas temporadas de grande nível, que lhe reabriram as portas do Dragão, agora com outro estatuto. De lá para cá, alternou entre épocas de grande rotação e cedências ao Nantes, de França, e ao PAOK, pelo qual se sagrou campeão grego, em 2019.

Tornou-se indiscutível para Sérgio Conceição nas duas últimas temporadas e alcançou o estatuto de capitão. Em 2020/2021, marcou 20 golos em 48 partidas, naquela que foi a época mais produtiva da carreira, que lhe valeu uma vaga na lista de Fernando Santos para a fase final do Euro 2020, no qual participou em dois jogos. Foi, ainda, eleito o Futebolista do Ano 2021 na gala dos Dragões de Ouro.

Apesar do estatuto alcançado, a possível saída de Sérgio Oliveira do F. C. Porto foi tema recorrente durante o último verão, no qual foi dado como certo na Fiorentina. A transferência não se concretizou, mas o planeamento da época portista deixava a porta aberta a um possível negócio na reabertura do mercado.

Esta época, Bruno Costa chegou do Paços de Ferreira, Grujic foi contratado em definitivo ao Liverpool e Vitinha regressou do empréstimo ao Wolwerhampton. A afirmação do jovem internacional sub-21 português roubou o pouco espaço que restava a Sérgio Oliveira no onze portista, que não é titular na Liga desde 28 de novembro, frente ao V. Guimarães. Ainda assim, participou em 24 partidas, tendo marcado cinco golos, um dos quais na Liga dos Campeões.

Médio intenso, com uma visão de jogo apurada, Sérgio Oliveira tem nas bolas paradas um dos seus pontos fortes, assim como o remate de meia distância. É este o jogador que Mourinho recebe numa Roma, segundo o técnico, com "jogadores demasiado bonzinhos e com fraca mentalidade". O negócio deverá fazer-se por empréstimo até ao final da época, com opção de compra.