No rescaldo do empate (0-0) diante do Sporting, no Dragão, o médio dos azuis e brancos considerou que o F. C. Porto "foi superior" e que o resultado acaba por ser "uma derrota".

"Tivemos 14 remates à baliza o Sporting fez um... Não conseguimos concretizar, acho que fomos superiores durante os 90 minutos. Sinceramente, acho que é um sentimento horrível porque isto para nós é uma derrota. Saímos tristes, desiludidos, mas vamos à luta. Sem qualquer tipo de problema, cabeça erguida e vamos à luta", começou por dizer Sérgio Oliveira, salientando que o resultado foi "uma alegria" para os leões.

"É um sentimento horrível, porque isto para nós é uma derrota. Para o Sporting, empatar aqui é uma alegria, seja quando estão com mais dez pontos, um, ou atrás. Para eles, empatar com o F. C. Porto é como ganhar a Champions League. Saímos tristes, mas confiantes no nosso clube e na nossa equipa", concluiu.

F. C. Porto e Sporting empataram (0-0), este sábado, no Estádio do Dragão, na 21.ª jornada da Liga. Leões continuam invictos no campeonato e mantêm-se na liderança com dez pontos de vantagem.