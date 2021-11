Sérgio Oliveira recupera terreno no plantel dos dragões

Nuno A. Amaral Hoje às 20:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio português fez, nos Açores, o primeiro jogo a titular na Liga desde a primeira jornada e reencontra espaço no onze portista.

Figura dos dragões na época passada, ao longo da qual foi titular indiscutível e acabou como um dos melhores marcadores da equipa azul e branca, com 20 golos, Sérgio Oliveira fez uma pequena travessia do deserto na temporada em curso, mas os últimos jogos dos portistas devolveram-lhe a influência.

Na partida de domingo passado com o Santa Clara, nos Açores, o médio português foi titular no campeonato pela primeira vez desde a primeira jornada, disputada a meio de agosto, abrilhantando a boa exibição com o golo que abriu caminho à vitória do F. C. Porto. No jogo anterior, em Milão, Oliveira também já tinha alinhado de início.