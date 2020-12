Sérgio Oliveira renova com F.C. Porto até 2025

Hoje às 11:08 Facebook

O F.C. Porto anunciou, este sábado, a renovação de contrato com Sérgio Oliveira, com o futebolista a assinar um vínculo válido até 2025.

O médio internacional português, de 28 anos, fez a sua formação ao serviço do FC Porto, tendo-se estreado na primeira equipa em 2009/10.

Ao serviço dos 'azuis e brancos' conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

Futebolista diz que renovação é "um orgulho imenso" Foto: DR

"É um orgulho imenso. É um prestígio representar um clube desta dimensão. Sinto uma felicidade imensa por prolongar o meu vínculo com o FC Porto. Estou neste clube há 19 anos e estendi por mais alguns. É um motivo de grande orgulho para mim", disse em declarações à FC PortoTV.

O jogador, que é um dos capitães do FC Porto e que se afirmou na equipa sob o comando de Sérgio Conceição, falou ainda do momento atual e da vontade de ir mais longe.

"Acredito que é um momento importante, mas não quero ficar por aqui. Espero que este início culmine com títulos para o FC Porto. Temos que nos manter focados nisso, não no individual mas no coletivo, e na grandeza deste clube. Temos que estar sempre no nosso máximo para garantir que damos o nosso melhor em prol do clube", completou.